Саміт АСЕАН у травні буде "історичним". Обговорять війну РФ з Україною, - радник Держдепу

На майбутньому саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Вашингтоні буде піднята тема російської повномасштабної агресії проти України, й американська сторона закличе лідерів країн-учасниць зустрічі підтримати політику США ізоляції та покарання Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву радника Держдепартаменту Дерека Шолле в інтерв'ю "Голосу Америки".
Він зазначив, що спеціальна зустріч АСЕАН у травні "буде історичним самітом"
"Це буде вперше, коли лідери країн АСЕАН зможуть зустрітися тут, у Вашингтоні, і це буде найбільша зустріч лідерів у Вашингтоні з того часу, як почалася пандемія", - розповів Шолле.
В ході зустрічі США призвуть лідерів країн АСЕАН до солідарності з Україною і, за прикладом Штатів, до санкцій щодо РФ.
"Наше звернення до союзників і друзів АСЕАН - це те ж саме звернення, яке ми робимо до всіх наших союзників і друзів по всьому світу: абсолютно чітко ясно, на чиєму боці потрібно бути з приводу того, що Росія робить в Україні", - наголошує представник Держдепу.
Шолле додав, що Вашингтон хоче, щоб "друзі з АСЕАН підтримали нашу політику ізоляції та покарання Росії".
Нагадаємо, на минулому саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії, який пройшов у квітні 2021 року в Джакарті, лідери країн заявили про домовленість про припинення насильства в М'янмі, де військові захопили владу.
Раніше в Пентагоні заявили, що у США немає даних про допомогу Китаю Росії у війні проти України.
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