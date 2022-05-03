Саміт АСЕАН у травні буде "історичним". Обговорять війну РФ з Україною, - радник Держдепу

Він зазначив, що спеціальна зустріч АСЕАН у травні "буде історичним самітом"

"Це буде вперше, коли лідери країн АСЕАН зможуть зустрітися тут, у Вашингтоні, і це буде найбільша зустріч лідерів у Вашингтоні з того часу, як почалася пандемія", - розповів Шолле.

В ході зустрічі США призвуть лідерів країн АСЕАН до солідарності з Україною і, за прикладом Штатів, до санкцій щодо РФ.

"Наше звернення до союзників і друзів АСЕАН - це те ж саме звернення, яке ми робимо до всіх наших союзників і друзів по всьому світу: абсолютно чітко ясно, на чиєму боці потрібно бути з приводу того, що Росія робить в Україні", - наголошує представник Держдепу.

Шолле додав, що Вашингтон хоче, щоб "друзі з АСЕАН підтримали нашу політику ізоляції та покарання Росії".