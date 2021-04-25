Лидеры АСЕАН договорились о прекращении насилия в Мьянме

Лидеры стран во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте заявили о договоренности о прекращении насилия в Мьянме. Там военные захватили власть.

О договоренности с военным режимом сообщил после саммита АСЕАН премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин.

Добавляется, что был достигнут консенсус по пяти пунктам: прекращение насилия, конструктивный диалог между всеми сторонами, назначение Специального посланника АСЕАН по содействию диалогу, принятие помощи и визит посланника в Мьянму.

На саммите присутствовал лидер военных властей Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн. В то же время противники военного переворота обратились в Интерпол с просьбой арестовать генерала во время его поездки и начать расследование преступлений против человечности.