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Лидеры АСЕАН договорились о прекращении насилия в Мьянме

Новина українською → Мьянма, Воскресенье 25 апреля 2021 04:58
Лидеры АСЕАН договорились о прекращении насилия в Мьянме Фото: во время протестов в Мьянме пострадало много людей (landofsmilesmusical/Instagram)
Автор: Даша Харченко

Лидеры стран во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте заявили о договоренности о прекращении насилия в Мьянме. Там военные захватили власть.

Об этом сообщает DW.

О договоренности с военным режимом сообщил после саммита АСЕАН премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин.

Добавляется, что был достигнут консенсус по пяти пунктам: прекращение насилия, конструктивный диалог между всеми сторонами, назначение Специального посланника АСЕАН по содействию диалогу, принятие помощи и визит посланника в Мьянму.

На саммите присутствовал лидер военных властей Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн. В то же время противники военного переворота обратились в Интерпол с просьбой арестовать генерала во время его поездки и начать расследование преступлений против человечности.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

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