Кліматичний саміт ООН у Дубаї: три президенти відмовилися від фото з Лукашенком

Зокрема, проти будь-яких фото з Лукашенко виступив президент Литви Гітанас Науседа.

"Було лицемірно стояти плечем до плеча з главою держави, яка стала плацдармом агресії Росії проти України, і як ні в чому не було обговорювати майбутнє світу і зміна клімату", - заявив він.

Також лідер Литви наголосив, що білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні - від смерті людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище.

"Це називається сімейним фото. Лукашенко не належить до тієї родини, до якої ми хочемо належати", - додав президент Литви.

Президенти Латвії та Польщі Едгар Рінкевич та Анджей Дуда також відмовилися бути присутніми на цій фотографії.