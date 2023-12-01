Кліматичний саміт ООН у Дубаї: три президенти відмовилися від фото з Лукашенком

Президенти Литви, Латвії та Польщі бойкотували спільну фотографію на зустрічі Організації Об'єднаних Націй (ООН) зі зміни клімату COP28 у п'ятницю. Причиною небажання стала присутність у кадрі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Зокрема, проти будь-яких фото з Лукашенко виступив президент Литви Гітанас Науседа.
"Було лицемірно стояти плечем до плеча з главою держави, яка стала плацдармом агресії Росії проти України, і як ні в чому не було обговорювати майбутнє світу і зміна клімату", - заявив він.
Також лідер Литви наголосив, що білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні - від смерті людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище.
"Це називається сімейним фото. Лукашенко не належить до тієї родини, до якої ми хочемо належати", - додав президент Литви.
Президенти Латвії та Польщі Едгар Рінкевич та Анджей Дуда також відмовилися бути присутніми на цій фотографії.
Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.
Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.
Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.
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