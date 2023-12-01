Климатический саммит ООН в Дубае: три президента отказались от фото с Лукашенко

Президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу. Причиной тому стало присутствие в кадре самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
В частности, против любых фото с Лукашенко выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Было лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, ставшим плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не было обсуждать будущее мира и изменение климата", - заявил он.
Также лидер Литвы подчеркнул, что белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за происходящее в Украине - от смерти людей до катастрофического влияния на окружающую среду.
"Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит той семье, к которой мы хотим принадлежать", - добавил президент Литвы.
Президенты Латвии и Польши Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда также отказались присутствовать на этой фотографии.
Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали территорию.
Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.
Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.
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