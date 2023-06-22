UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На саміті НАТО не обговорюватиметься питання підтримки України зброєю, - МЗС Литви

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На саміті НАТО у Вільнюсі не буде дискусії про підтримку України зброєю.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"За більш ніж рік війни НАТО так і не знайшла консенсусу в питанні про те, як забезпечити Україну зброєю. Або ЄС знайшов її через Європейську програму миру, або держави підтримують її на двосторонній основі. Тому дискусії про підтримку України зброєю у форматі НАТО не буде", - заявив він.

Міністр не виключив, що країни Північноатлантичного альянсу можуть обговорити інші зобов'язання щодо України.

"Можливо, можливі якісь інші зобов'язання, але поки що я їх не бачу, тому одна з головних дискусій - це політичний трек, тобто те, що НАТО може політично зобов'язати Україну. Поки що багато говорять про єдність, але ясно, що думки розходяться", - додав він.

Саміт у Вільнюсі

Україна очікує від Північноатлантичного альянсу рішучих кроків щодо вступу. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Києву потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які будуть зафіксовані на папері. При цьому вони не повинні бути заміною вступу до НАТО.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Україна нібито не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, проте очікується ухвалення пакету довгострокової допомоги для Києва.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11 і 12 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваНАТОВійна Росії проти України