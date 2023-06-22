На саміті НАТО не обговорюватиметься питання підтримки України зброєю, - МЗС Литви

"За більш ніж рік війни НАТО так і не знайшла консенсусу в питанні про те, як забезпечити Україну зброєю. Або ЄС знайшов її через Європейську програму миру, або держави підтримують її на двосторонній основі. Тому дискусії про підтримку України зброєю у форматі НАТО не буде", - заявив він.

Міністр не виключив, що країни Північноатлантичного альянсу можуть обговорити інші зобов'язання щодо України.

"Можливо, можливі якісь інші зобов'язання, але поки що я їх не бачу, тому одна з головних дискусій - це політичний трек, тобто те, що НАТО може політично зобов'язати Україну. Поки що багато говорять про єдність, але ясно, що думки розходяться", - додав він.

Саміт у Вільнюсі

Україна очікує від Північноатлантичного альянсу рішучих кроків щодо вступу. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Києву потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які будуть зафіксовані на папері. При цьому вони не повинні бути заміною вступу до НАТО.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Україна нібито не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, проте очікується ухвалення пакету довгострокової допомоги для Києва.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11 і 12 липня.

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