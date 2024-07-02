На саміті НАТО будуть хороші новини щодо додаткової ППО для України, - Reuters

Що передувало

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що новини щодо передачі Україні систем ППО можуть бути до саміту НАТО у Вашингтоні.

Він наголошував, що сильна протиповітряна оборона є однією зі складових успіху України.

Також раніше у ЗМІ з'явилися чутки про можливу передачу Україні ізраїльських систем Patriot. Їх можуть відправити до США, а згодом поставити українським захисникам. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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