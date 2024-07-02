На саммите НАТО будут хорошие новости о дополнительной ПВО для Украины, - Reuters

Что предшествовало

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что новости насчет передачи Украине систем ПВО могут быть до саммита НАТО в Вашингтоне.

Он подчеркивал, что сильная противовоздушная оборона является одной из составляющих успеха Украины.

Также ранее в СМИ появились слухи о возможной передаче Украине израильских систем Patriot. Их могут отправить в США, а затем поставить украинским защитникам. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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