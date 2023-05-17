На саміті G7 не обговорюватиметься повна заборона експорту в Росію, - Білий дім

За його словами, на саміті здебільшого розглядатимуться питання післявоєнного відновлення України.

"Я не чекаю того, про що повідомлялося, - цієї всеосяжної заборони на експорт. Основну увагу щодо застосування санкцій на саміті приділять контролю їх дотримання та їх обходу", - заявив Салліван на брифінгу.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що країни "Великої сімки" розглядають можливість переходу до нового санкційного режиму проти Росії, який передбачає повну заборону на експорт до країни та формування списків винятків, які допускаються до ввезення.