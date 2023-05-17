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Японія залучить 24 тисячі поліцейських до охорон саміту G7

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Японія, Середа 17 травня 2023 05:01
Японія залучить 24 тисячі поліцейських до охорон саміту G7 Фото: у Японії 24 тисячі поліцейських охоронятимуть саміт G7 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Управління національної поліції Японії направить для охорони майбутнього саміту "Великої сімки" близько 24 тисяч співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Окрім 3000 поліцейських, розміщених у Хіросімі, де відбудеться саміт, ще близько 21 тисячі співробітників із 45 відділів поліції по всій країні будуть направлені до міста під час саміту.

Зазначається, що заходи безпеки були посилені в порівнянні з початковим планом після того, як 15 квітня, в прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіду під час передвиборчої акції в західному місті Вакаяма було кинуто вибуховий пристрій.

Нагадаємо, країни G7 на саміті в Японії оголосять про нову економічну допомогу Україні.

Окрім цього, лідери країн "Великої сімки" планують посилити санкції щодо Росії.

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