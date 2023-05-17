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На саммите G7 не будет обсуждаться полный запрет экспорта в Россию, - Белый дом

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вопрос полного запрета на экспорт западных товаров в Россию не будут обсуждаться на саммите стран "Большой семерки" в Хиросиме.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

По его словам, на саммите в основном будут рассматриваться вопросы послевоенного восстановления Украины.

"Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу", - заявил Салливан на брифинге.

Ранее ряд СМИ сообщал, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность перехода к новому санкционному режиму против России, который подразумевает полный запрет на экспорт в страну и формирование списков исключений, которые допускаются к ввозу.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе. Меры будут направлены на то, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действия Москвы.

Также мы писали, что управление национальной полиции Японии направит для охраны предстоящего саммита "Большой семерки" около 24 тисяч сотрудников.

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G7Российская Федерация