На саммите G7 не будет обсуждаться полный запрет экспорта в Россию, - Белый дом

По его словам, на саммите в основном будут рассматриваться вопросы послевоенного восстановления Украины.

"Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу", - заявил Салливан на брифинге.

Ранее ряд СМИ сообщал, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность перехода к новому санкционному режиму против России, который подразумевает полный запрет на экспорт в страну и формирование списков исключений, которые допускаются к ввозу.