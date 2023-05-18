Лідери G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України, - Reuters

Лідери країни G7 порушать питання проведення мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Лідери заможних країн G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії цього тижня" - розповів Reuters офіційний представник ЄС, ознайомлений з обговореннями.
Варто відзначити, що лідери G7 зустрінуться в японському місті Хіросіма. Саміт триватиме з 19 по 21 травня.
Серед учасників саміту:
Як відзначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7, якщо дозволить ситуація на фронті.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лідери країн G7 також порушать питання відстеження російської торгівлі алмазами з метою запровадження обмежень на пізнішому етапі.
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