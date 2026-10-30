UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

На саміті G20 скасували "сімейне фото" через Лаврова

21:10 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сергій Лавров (Getty Images)

На саміті G20 в Атланті скасували традиційну спільну фотографію через бойкот кількох країн, які відмовилися зніматися разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Організатори вирішили відмовитися від ритуалу, який покликаний демонструвати єдність світових лідерів. Причиною став різкий протест Німеччини та низки інших держав проти присутності глави російського МЗС.

Відмова західних союзників стала потужним символом розбіжностей через спроби президента США Дональда Трампа налагодити відносини з Росією задля припинення війни в Україні.

Хоча фотографія має суто церемоніальний характер, її бойкот оголив глибокі суперечності всередині групи.

Позиція Німеччини щодо відносин із РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив журналістам в Атланті, що у відносинах із Москвою не може бути "звичайного стану речей".

"Нам необхідно обговорювати ці спірні питання тут, за столом переговорів, тому ця розмова є важливою. Але ми також маємо уникати надсилання хибних візуальних сигналів", - наголосив він.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив скасування офіційної фотосесії. За його словами, організатори прагнули уникнути відволікання уваги від головних дискусій та пріоритетів саміту через суперечки навколо кадру.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров цинічно заявив, що війна Росії проти України буде продовжуватись і навіть має тенденцію до загострення.

Крім того, глава МЗС Росії заявив, що припинення вогню для того, щоб в Україні відбулись вибори президента, не буде.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
G20Сполучені Штати АмерикиЛавров