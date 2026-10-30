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На саммите G20 отменили "семейное фото" из-за Лаврова

21:10 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Лавров (Getty Images)

На саммите G20 в Атланте отменили традиционную совместную фотографию из-за бойкота нескольких стран, отказавшихся сниматься вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Организаторы решили отказаться от ритуала, призванного демонстрировать единство мировых лидеров. Причиной послужил резкий протест Германии и ряда других государств против присутствия главы российского МИД.

Отказ западных союзников стал мощным символом разногласий из-за попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией для прекращения войны в Украине.

Хотя фотография носит сугубо церемониальный характер, ее бойкот обнажил глубокие противоречия внутри группы.

Позиция Германии по отношению к РФ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил журналистам в Атланте, что в отношениях с Москвой не может быть "обычного положения вещей".

"Нам необходимо обсуждать эти спорные вопросы здесь, за столом переговоров, поэтому этот разговор важен. Но мы также должны избегать отправки ложных визуальных сигналов", - подчеркнул он.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил отмену официальной фотосессии. По его словам, организаторы стремились избежать отвлечения внимания от главных дискуссий и приоритетов саммита из-за споров вокруг кадра.

Напомним, ранее Сергей Лавров цинично заявил, что война России против Украины будет продолжаться и даже имеет тенденцию к обострению.

Кроме того, глава МИД России заявил, что прекращения огня для того, чтобы в Украине прошли выборы президента, не будет.

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