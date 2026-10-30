На саммите G20 отменили "семейное фото" из-за Лаврова

Организаторы решили отказаться от ритуала, призванного демонстрировать единство мировых лидеров. Причиной послужил резкий протест Германии и ряда других государств против присутствия главы российского МИД.

Отказ западных союзников стал мощным символом разногласий из-за попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией для прекращения войны в Украине.

Хотя фотография носит сугубо церемониальный характер, ее бойкот обнажил глубокие противоречия внутри группы.

Позиция Германии по отношению к РФ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил журналистам в Атланте, что в отношениях с Москвой не может быть "обычного положения вещей".

"Нам необходимо обсуждать эти спорные вопросы здесь, за столом переговоров, поэтому этот разговор важен. Но мы также должны избегать отправки ложных визуальных сигналов", - подчеркнул он.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил отмену официальной фотосессии. По его словам, организаторы стремились избежать отвлечения внимания от главных дискуссий и приоритетов саммита из-за споров вокруг кадра.