На саммите G20 отменили "семейное фото" из-за Лаврова

На саммите G20 в Атланте отменили традиционную совместную фотографию из-за бойкота нескольких стран, отказавшихся сниматься вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Организаторы решили отказаться от ритуала, призванного демонстрировать единство мировых лидеров. Причиной послужил резкий протест Германии и ряда других государств против присутствия главы российского МИД.
Отказ западных союзников стал мощным символом разногласий из-за попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией для прекращения войны в Украине.
Хотя фотография носит сугубо церемониальный характер, ее бойкот обнажил глубокие противоречия внутри группы.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил журналистам в Атланте, что в отношениях с Москвой не может быть "обычного положения вещей".
"Нам необходимо обсуждать эти спорные вопросы здесь, за столом переговоров, поэтому этот разговор важен. Но мы также должны избегать отправки ложных визуальных сигналов", - подчеркнул он.
Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил отмену официальной фотосессии. По его словам, организаторы стремились избежать отвлечения внимания от главных дискуссий и приоритетов саммита из-за споров вокруг кадра.
Напомним, ранее Сергей Лавров цинично заявил, что война России против Украины будет продолжаться и даже имеет тенденцию к обострению.
Кроме того, глава МИД России заявил, что прекращения огня для того, чтобы в Украине прошли выборы президента, не будет.