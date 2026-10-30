ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На саммите G20 отменили "семейное фото" из-за Лаврова

21:10 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
На саммите G20 отменили "семейное фото" из-за Лаврова Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

На саммите G20 в Атланте отменили традиционную совместную фотографию из-за бойкота нескольких стран, отказавшихся сниматься вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Организаторы решили отказаться от ритуала, призванного демонстрировать единство мировых лидеров. Причиной послужил резкий протест Германии и ряда других государств против присутствия главы российского МИД.

Отказ западных союзников стал мощным символом разногласий из-за попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией для прекращения войны в Украине.

Хотя фотография носит сугубо церемониальный характер, ее бойкот обнажил глубокие противоречия внутри группы.

Позиция Германии по отношению к РФ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил журналистам в Атланте, что в отношениях с Москвой не может быть "обычного положения вещей".

"Нам необходимо обсуждать эти спорные вопросы здесь, за столом переговоров, поэтому этот разговор важен. Но мы также должны избегать отправки ложных визуальных сигналов", - подчеркнул он.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил отмену официальной фотосессии. По его словам, организаторы стремились избежать отвлечения внимания от главных дискуссий и приоритетов саммита из-за споров вокруг кадра.

Напомним, ранее Сергей Лавров цинично заявил, что война России против Украины будет продолжаться и даже имеет тенденцию к обострению.

Кроме того, глава МИД России заявил, что прекращения огня для того, чтобы в Украине прошли выборы президента, не будет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
G20 Соединенные Штаты Америки Лавров
Новости
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур