Саміт Трампа та Зеленського став причиною політичної сварки у Польщі: подробиці

У Польщі вибухнув скандал між урядом та адміністрацією президента Кароля Навроцького через те, що польських представників не було серед учасників зустрічі у Вашингтоні 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska agencja prasowa та Gazeta Wyborcza.
Журналісти надіслали запит до пресслужби новообраного президента Польщі Кароля Навроцького щодо відсутності того на зустрічі між Трампом, Зеленським та лідерами країн Європи 18 серпня у Вашингтоні.
У відповідь пресслужба президента пояснила, що Навроцький не брав участі у заході, оскільки готується до свого офіційного візиту до США, запланованого на 3 вересня.
Сам він наголосив, що після переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня долучався до онлайн-обговорення з Трампом, європейськими лідерами та Зеленським.
Навроцький також заявив, що у Вашингтоні зібралася так звана "коаліція охочих" - президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Мерц, прем’єри Великої Британії Кір Стармер та Італії Джорджія Мелоні. Польщу ж у цих зустрічах, за його словами, мав представляти прем’єр-міністр Дональд Туск.
Паралельно праворадикальна партія "Конфедерація" звинуватила Україну в ігноруванні Польщі. Євродепутатка від цієї полі сили Єва Заянчковська-Гернік заявила, що Зеленський навіть не згадав про відсутність Варшави на саміті та розкритикувала українську "невдячність".
Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X наголосив, що запрошення на подібні зустрічі надсилає виключно президент США, а не інші учасники. Він закликав президента Навроцького та його команду використати добрі відносини з Дональдом Трампом для зміцнення позицій Польщі в Європі та світі.
Офіційно у Білому домі та в Офісі президента України відсутність польської делегації не коментували.
18 серпня до Вашингтону прибув президент України Володимир Зеленський, де провів переговори з Трампом і європейськими лідерами в Білому домі.
Після переговорів Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про новий раунд переговорів на рівні глав держав.
У Москві виступали за двосторонній формат переговорів. Водночас згодом може відбутися й тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії.
Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву або Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну "імунітет" від ордера МКС.