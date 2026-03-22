Саміт Трампа і Сі Цзіньпіна перенесли: Politico дізналося причину

00:07 22.03.2026 Нд
2 хв
Офіційно в Білому домі заперечують, що дата саміту пов'язана з війною в Ірані
Маловічко Юлія
Фото: лідери США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила іноземним чиновникам, що не призначатиме нової дати зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, поки не завершиться активна фаза війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.

Неназваний дипломат із Вашингтона, знайомий із підготовкою саміту Трампа і Сі, заявив, що влада США дала зрозуміти: нові дати переговорів лідерів запропонують тільки після закінчення активної фази конфлікту на Близькому Сході.

Цю інформацію підтвердило й інше анонімне джерело, близьке до адміністрації та обізнане про планування зустрічі.

Водночас у Білому домі заперечують, що терміни саміту прив'язані до війни з Іраном.

"Це фейкові новини. США і Китай ведуть продуктивні переговори про перенесення візиту президента Трампа - оголошення буде зроблено найближчим часом", - заявила представниця Білого дому Анна Келлі.

Як відомо, зустріч лідерів США і Китаю, яка планувалася на кінець березня, вже була відкладена на кілька тижнів через війну в Ірані, яка стала ключовим пріоритетом для Вашингтона.

На тлі цього війна на Близькому Сході продовжує загострюватися і вже впливає на глобальну політику та економіку, зокрема на відносини США та Китаю.

Під час попередньої зустрічі в жовтні в Південній Кореї Трамп і Сі домоглися прогресу в запобіганні ескалації торгової війни. Китай пообіцяв збільшити закупівлі американської агропродукції та послабити обмеження на експорт критично важливих мінералів, а США погодилися подовжити паузу щодо введення високих мит на китайські товари.

Експерти вважають, що відсутність особистої зустрічі лідерів не обов'язково зірве стабілізацію відносин. Водночас, вони попереджають про ризики нових точок напруги, які можуть вплинути на крихке перемир'я між країнами.

Нагадаємо, нещодавно Трамп і Сі провели телефонну розмову. Видання Politico вважає, що бесіда стала підготовкою до нової поїздки. Лідери обговорили різні питання, починаючи торговими проблемами і закінчуючи зовнішніми конфліктами.

За словами міністра закордонних справ Китаю Ван І, діалог між США і Китаєм є "життєво важливим" для запобігання глобальним помилкам.

