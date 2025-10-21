Саміт Трампа і Путіна таки буде? В Угорщині озвучили свою версію подій

Він зазначив, що з моменту оголошення мирного саміту в Будапешті було очевидно, що багато хто зробить усе можливе, щоб не допустити його проведення.

За словами міністра, політична еліта, яка виступає за війну, та її медіа, завжди поводяться так перед подіями, які можуть стати вирішальними для вибору між війною та миром.

Сіярто зазначив, що аналогічна інформація вкидається у ЗМІ майже перед кожним засіданням Європейської Ради, перед ухваленням рішень щодо санкцій чи Європейського фонду миру.

"Цього разу буде не інакше. Поки саміт фактично не відбудеться, очікуйте хвилю "зливів", фейкових новин і заяв про те, що його не буде", - зазначив очільник угорського МЗС.