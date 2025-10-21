Саммит Трампа и Путина таки будет? В Венгрии озвучили свою версию событий

Он отметил, что с момента объявления мирного саммита в Будапеште было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы не допустить его проведения.

По словам министра, политическая элита, которая выступает за войну, и ее медиа, всегда ведут себя так перед событиями, которые могут стать решающими для выбора между войной и миром.

Сийярто отметил, что аналогичная информация вбрасывается в СМИ почти перед каждым заседанием Европейского Совета, перед принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира.

"На этот раз будет не иначе. Пока саммит фактически не состоится, ожидайте волну "сливов", фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет", - отметил глава венгерского МИД.