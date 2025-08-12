Саміт Трампа і Путіна має призвести не просто до перемир'я в Україні, - посол ЄС

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна має призвести до чогось більшого, ніж до просто перемир'я між Україною і Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на після Євросоюзу в Україні Катаріну Матернову у Facebook.
Матернова звернула увагу, що не всі мирні угоди приносять мир. Історія вчить, що якщо угоди ухвалюються без тих, чиї життя поставлені на карту, результатом стає зрада, а не мир.
"Мюнхен 1938. Ялта 1945. Будучи народженою в Чехословаччині, для мене це не просто дати в підручнику історії - це відкриті рани. У Мюнхені мою країну розділили, не давши їй права голосу за столом переговорів. У Ялті нас передали Сталіну заочно", - нагадала вона.
Матернова припустила, що зараз світ може перебувати на подібному перехресті. Зустріч Путіна і Трампа може визначити майбутнє України і безпеку Європи без присутності України.
За її словами, зараз європейські лідери працюють у терміновому порядку, щоб запобігти такому сценарію. Завтрашня відеоконференція за участю Трампа і президента України Володимира Зеленського - частина таких зусиль.
Матернова звернула увагу, що миру, який винагороджує агресора, бути не може. При цьому Україна і Європа мають разом бути за будь-яким столом переговорів.
"Якщо саміт на Алясці має ознаменувати початок миру, він має принести більше, ніж просто затишшя зброї. Він має гарантувати безпеку України, її суверенітет і право самій визначати своє майбутнє... Цього тижня лідери демократичного світу мають пам'ятати про "Мюнхен". Вони повинні пам'ятати про "Ялту". І вони мають забезпечити, щоб історія не повторилася", - додала дипломат.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
За словами американського лідера, він хотів би бачити припинення вогню за підсумками таких переговорів.
Водночас Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоду щодо України, оскільки це мають зробити Київ і Москва.