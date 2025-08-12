Саміт Трампа і Путіна має призвести не просто до перемир'я в Україні, - посол ЄС

Матернова звернула увагу, що не всі мирні угоди приносять мир. Історія вчить, що якщо угоди ухвалюються без тих, чиї життя поставлені на карту, результатом стає зрада, а не мир.

"Мюнхен 1938. Ялта 1945. Будучи народженою в Чехословаччині, для мене це не просто дати в підручнику історії - це відкриті рани. У Мюнхені мою країну розділили, не давши їй права голосу за столом переговорів. У Ялті нас передали Сталіну заочно", - нагадала вона.

Матернова припустила, що зараз світ може перебувати на подібному перехресті. Зустріч Путіна і Трампа може визначити майбутнє України і безпеку Європи без присутності України.

За її словами, зараз європейські лідери працюють у терміновому порядку, щоб запобігти такому сценарію. Завтрашня відеоконференція за участю Трампа і президента України Володимира Зеленського - частина таких зусиль.

Матернова звернула увагу, що миру, який винагороджує агресора, бути не може. При цьому Україна і Європа мають разом бути за будь-яким столом переговорів.

"Якщо саміт на Алясці має ознаменувати початок миру, він має принести більше, ніж просто затишшя зброї. Він має гарантувати безпеку України, її суверенітет і право самій визначати своє майбутнє... Цього тижня лідери демократичного світу мають пам'ятати про "Мюнхен". Вони повинні пам'ятати про "Ялту". І вони мають забезпечити, щоб історія не повторилася", - додала дипломат.