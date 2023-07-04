Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятимуть понад 4 тисячі солдатів різних країн

Безпеку під час саміту НАТО у Вільнюсі забезпечуватимуть три тисячі військовослужбовців Збройних сил Литви. Крім того, буде залучено близько тисячі військовослужбовців з інших країн.

Про це заявив полковник-лейтенант збройних сил Литви Лютаурас Багочюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Також буде близько 1000 військовослужбовців НАТО, які допомагатимуть забезпечувати безпеку, працюючи спільно з армією та іншими службами, які відповідають за безпеку", - заявив Багочюнас.

За його словами, під час саміту НАТО присутність військових та представників спецслужб буде помітною не лише у Вільнюсі.

"Вони забезпечать безпеку критично важливих об'єктів, важливої інфраструктури, мостів, шляхопроводів. Крім того, військові керуватимуть автомобілями делегації, вони виконуватимуть інші специфічні завдання", - додав він.

При цьому перший заступник Служби безпеки Управління Паулюс Неміра додав, що за безпеку саміту відповідатимуть 12 тисяч чиновників та військовослужбовців.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО пройде з 11 по 12 липня у столиці Литви Вільнюсі. В Офісі Президента назвали умову, за якої Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі. Міністр оборони Олесій Резніков заявив, що Україна готова негайно підписати протокол про вступ до НАТО.

Посол Сполучених Штатів у Північноатлантичному Альянсі Джуліанна Сміт зазначила, що країни-члени близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Також повідомлялося, що Польща найближчим часом відправить до Литви контингент спецназівців для виконання завдань охорони саміту НАТО.