Саміт НАТО у Вільнюсі має надати конкретні гарантії безпеки Україні, - Глава МЗС Франції

Франція хоче, аби Вільнюський саміт НАТО дав можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі й надав конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО.

Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI .

Обговорювані західними партнерами гарантії безпеки Україні полягатимуть у наданні засобів для забезпечення її самооборони й зміцненні її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії.

"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", - сказала вона.

У той самий час Париж працює з деякими партнерами над визначенням гарантій безпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.

"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", - сказала Колонна.

По суті, є певна логіка в наданні гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки, додала глава МЗС Франції.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

НАТО розглядає дві ймовірні моделі гарантій безпеки для України - за прикладом Фінляндії та Ізраїлю, водночас у США заявили про готовність надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем після завершення війни.

Приклад Фінляндії

Після початку ратифікації вступу Фінляндії до НАТО їй надали гарантії безпеки як у країн, що входять до Альянсу, зокрема й положення статті 5 про колективну оборону, під яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Приклад Ізраїлю

"Ізраїльська модель" передбачає 10-річне зобов’язання із США щодо безпеки. Гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Проте про залучення статті 5 не йдеться.

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