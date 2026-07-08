Саммит НАТО в 2027 году может быть отменен из-за Трампа, - Bloomberg

НАТО обдумывает отказ от саммита 2027 года, чтобы не обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Почему Альянс готов пропустить саммит

Дискуссия по поводу отказа от ежегодных саммитов активизировалась на этой неделе, когда лидеры НАТО собрались в Анкаре. Следующий саммит должен был состояться в Албании, но теперь его могут перенести.

Причин две:

желание уменьшить напряжение с президентом США Дональдом Трампом, регулярно критикующим Альянс;

попытка избежать внимания к тому, что Албания – одна из стран с наименьшими оборонными расходами в НАТО.

Высокопоставленный военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне подтвердил в интервью Bloomberg TV, что вопрос дать следующий саммит до сих пор не решен.

"Саммит состоится в Албании, но состоится ли он в следующем году или через год - это вопрос, который сейчас обсуждается", - заявил Драгоне.

Трамп снова раскритиковал Альянс

По словам источников, знакомых с переговорами, президент США Дональд Трамп сказал, что приехал в Анкару только из-за теплых отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Свое появление на саммите он использовал, чтобы в очередной раз подвергнуть сомнению значение НАТО и унизить союзников.

Именно постоянные выпады президента и подтолкнули Альянс к идее отложить встречу в Албании, чтобы не давать Трампу нового повода критиковать партнеров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет сохранить ежегодный формат саммитов, чтобы Альянс оставался в центре мировой повестки дня. Он пытался произвести впечатление на Трампа, рассказывая о существенном росте оборонных расходов союзников.

Однако пока неясно, срабатывает ли эта стратегия. Итоговое заявление саммита в Анкаре, которое лидеры должны одобрить в среду, не будет содержать ни одного упоминания о предстоящем саммите.