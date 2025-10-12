На саміт миру з питань Сектора Газа не покликали Ізраїль і ХАМАС, - ЗМІ

У понеділок, 13 жовтня, в Шарм-еш-Шейху відбудеться міжнародний саміт, присвячений питанням остаточного врегулювання війни в Секторі Газа.

Організаторами виступила влада Єгипту за підтримки Сполучених Штатів, які надіслали офіційні запрошення представникам більш ніж двадцяти держав.

Як повідомила єгипетська влада і підтвердив кореспондент Барак Равід, участь у переговорах візьмуть делегації Іспанії, Японії, Азербайджану, Вірменії, Угорщини, Індії, Сальвадору, Кіпру, Греції, Бахрейну, Кувейту та Канади.

Також очікується прибуття високопоставлених представників Великої Британії, Німеччини, Франції, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії.

Без участі Ізраїлю і ХАМАС

За даними джерел, ключових учасників конфлікту - Ізраїль і угруповання ХАМАС - на зустріч запрошено не було. Організатори вважають, що присутність цих сторін може ускладнити проведення відкритого діалогу. Водночас обговорення їхньої ролі в мирному процесі залишиться однією з центральних тем порядку денного саміту.

Американська сторона розраховує, що консультації в Шарм-еш-Шейху стануть кроком до вироблення єдиної міжнародної позиції щодо стабілізації ситуації та запобігання подальшій ескалації насильства.