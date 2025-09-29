Саміт у Копенгагені: ЄС готується до військової трансформації через загрозу Росії

Російські провокації в Європі та "напіввідсторонена" позиція лідера США Дональда Трампа щодо цього підштовхують ЄС діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, саме через це 1 жовтня в Копенгагені пройде неформальний саміт лідерів Євросоюзу, на якому обговорять нову стратегію оборони.

Наголошується, що зустріч пройде на тлі останніх дронових провокацій Росії в ЄС.

Йдеться в тому числі про порушення повітряного простору Данії, з-за чого аеропорт Копенгагена припиняв свою роботу, а данська влада згодом назвала інцидент гібридною атакою.

Цілі саміту ЄС

Передбачається, що на саміті військових можливостей ЄС обговорять створення "стіни дронів" для виявлення, відстеження та знищення безпілотників, а також проєкти для швидкого реагування на вторгнення літаків у небо Європи.

"Піднімати винищувачі - завдання НАТО... Наше завдання - бути готовими, мати інструменти, щоб реагувати на загрози тоді, коли це потрібно, зміцнюючи спільні можливості у відповідь на спільну небезпеку", - повідомив анонімний високопосадовець ЄС.

Politico зазначає, що визнати ризик з боку Москви - легко. Однак значно складніше домовитися, як реагувати у Євросоюзі, розділеному суперечливими пріоритетами.

Проте одне зрозуміло: якщо не робити нічого, ризик повномасштабної війни зросте.

"Завдання для лідерів у Копенгагені - знайти баланс стримування із дедалі ризикованішим російським керівництвом, щоб ефективно керувати інцидентами, не допустивши їх переростання у кризу чи війну", - сказав Рафаель Лосс, експерт Європейської ради з міжнародних відносин.

Невизначеність США - ще одна причина зустрічі

Рафаель Лосс також додав, що лідерам ЄС буде складно знайти баланс між стримуванням РФ та реальною війною, враховуючи позицію Дональда Трампа щодо цього.

"Коли президент США, головний союзник НАТО, каже: “Збивайте російські літаки, але чи підтримаю я вас - невідомо”, - зазначив співрозмовник.

Зазначається, що у приватних розмовах чиновники попереджають про ризик "моменту Фердинанда", коли раптове загострення може втягнути континент у війну, як це сталося після вбивства ерцгерцога у 1914-у.

Саміти ЄС

Politico наголошує, що це перша зустріч після того, як у червні 27 лідерів ЄС зібралися в Брюсселі. За три місяці після короткого оптимізму від зустрічі на Алясці все знову повернулося до "брязкання зброєю".

Другий саміт призначено на кінець жовтня у Брюсселі. ЄС прагне реальних рішень щодо посилення оборони Європи та фінансової підтримки України.