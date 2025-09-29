ua en ru
Саммит в Копенгагене: ЕС готовится к военной трансформации из-за угрозы России

Копенгаген, Понедельник 29 сентября 2025 11:24
Саммит в Копенгагене: ЕС готовится к военной трансформации из-за угрозы России Иллюстративное фото: саммит лидеров ЕС в Брюсселе 25 марта 2025 года (Getty images)
Автор: Маловичко Юлия

Российские провокации в Европе и "полуотстраненная" позиция лидера США Дональда Трампа по этому поводу подталкивают ЕС действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, именно поэтому 1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит лидеров Евросоюза, на котором обсудят новую стратегию обороны.

Отмечается, что встреча пройдет на фоне последних дроновых провокаций России в ЕС.

Речь идет, в том числе о нарушении воздушного пространства Дании, из-за чего аэропорт Копенгагена приостанавливал свою работу, а датские власти впоследствии назвали инцидент гибридной атакой.

Цели саммита ЕС

Предполагается, что на саммите военных возможностей ЕС обсудят создание "стены дронов" для обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников, а также проекты для быстрого реагирования на вторжение самолетов в небо Европы.

"Поднимать истребители - задача НАТО... Наша задача - быть готовыми, иметь инструменты, чтобы реагировать на угрозы тогда, когда это нужно, укрепляя общие возможности в ответ на общую опасность", - сообщил анонимный высокопоставленный чиновник ЕС.

Politico отмечает, что признать риск со стороны Москвы - легко. Однако значительно сложнее договориться, как реагировать в Евросоюзе, разделенном противоречивыми приоритетами.

Однако одно понятно: если не делать ничего, риск полномасштабной войны возрастет.

"Задача для лидеров в Копенгагене - найти баланс сдерживания со все более рискованным российским руководством, чтобы эффективно управлять инцидентами, не допустив их перерастания в кризис или войну", - сказал Рафаэль Лосс, эксперт Европейского совета по международным отношениям.

Неопределенность США - еще одна причина встречи

Рафаэль Лосс также добавил, что лидерам ЕС будет сложно найти баланс между сдерживанием РФ и реальной войной, учитывая позицию Дональда Трампа по этому поводу.

"Когда президент США, главный союзник НАТО, говорит: "Сбивайте российские самолеты, но поддержу ли я вас - неизвестно", - отметил собеседник.

Отмечается, что в частных разговорах чиновники предупреждают о риске "момента Фердинанда", когда внезапное обострение может втянуть континент в войну, как это произошло после убийства эрцгерцога в 1914-м.

Саммиты ЕС

Politico отмечает, что это первая встреча после того, как в июне 27 лидеров ЕС собрались в Брюсселе. Через три месяца после короткого оптимизма от встречи на Аляске все снова вернулось к "бряцанию оружием".

Второй саммит назначен на конец октября в Брюсселе. ЕС стремится к реальным решениям по усилению обороны Европы и финансовой поддержке Украины.

Эскалация с дронами в Европе

Напомним, "неизвестные дроны" вторгались в небо Дании уже несколько раз в течение последних нескольких дней, из-за чего аэропорт Копенгагена прекращал работу.

Как известно, перед этим дроны РФ заметили в Польше, Румынии, Литве, Нидерландах и так далее.

ЕС решил немедленно реагировать на такую эскалацию, в результате было принято решение построить так называемую "стену против дронов".

