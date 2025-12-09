Саміт ЄС у грудні стане вирішальним для фінансування України протягом двох років, - Кошта

Наступний саміт лідерів ЄС, який відбудеться 18-19 грудня в Брюсселі, матиме вирішальне значення, особливо щодо фінансування України на 2026-2027 роки.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посилиннаям на Sky TG24 .

Рішення щодо фінансування України

Він зазначив, що Єврорада розпочне засідання з обговорення України.

"Останні події підкреслюють необхідність термінових дій з боку ЄС. На жовтневій Європейській раді ми зобов’язалися вирішити нагальні фінансові потреби України, зокрема для військових та оборонних зусиль. На нашій наступній зустрічі нам доведеться визначити, як виконати це зобов’язання", - написав Кошта.

Він додав, що на момент підготовки листа-запрошення лідерам ЄС тривають дипломатичні зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Зокрема, лідери обговорять, "як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи і як посилити переговорну позицію України".

"Важливою частиною цього рівняння має бути посилення тиску на Росію", - додав він.

Обговорення зовнішнього економічного тиску

На саміті ЄС 18 грудня лідери також обговорять зовнішній економічний та політичний тиск.

"Я хотів би, щоб ми обмінялися думками щодо геоекономічної ситуації та її наслідків для конкурентоспроможності ЄС. Європейська конкурентоспроможність не існує у вакуумі. Важливо обговорити тиск, але також і можливості, які виникають у світі, що характеризується зростанням геоекономічної конкуренції, і в якому економічні відносини, засновані на правилах, та традиційні партнерства більше не можна сприймати як належне", - пише Кошта.

Крім того, на саміті говоритимуть про розширення ЄС, зокрема, оцінять прогрес у реформах країн-кандидатів на вступ.

Також, як зазначив Кошта, йтиметься про глобальну економічну ситуацію, ситуацію на Близькому Сході, рішення щодо європейської оборони і безпеки, а також міграції.

"Як завжди, я докладу зусиль, щоб наше засідання тривало один день. Але моїм ключовим пріоритетом є виконання важливих рішень, які необхідно прийняти, а саме щодо фінансування України", - зазначив президент Євроради.

Також очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні.