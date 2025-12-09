Саммит ЕС в декабре станет решающим для финансирования Украины в течение двух лет, - Кошта
Следующий саммит лидеров ЕС, который состоится 18-19 декабря в Брюсселе, будет иметь решающее значение, особенно по финансированию Украины на 2026-2027 годы.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылиннаям на Sky TG24.
Решение по финансированию Украины
Он отметил, что Евросовет начнет заседание с обсуждения Украины.
"Последние события подчеркивают необходимость срочных действий со стороны ЕС. На октябрьском Европейском совете мы обязались решить неотложные финансовые потребности Украины, в частности для военных и оборонных усилий. На нашей следующей встрече нам придется определить, как выполнить это обязательство", - написал Кошта.
Он добавил, что на момент подготовки письма-приглашения лидерам ЕС продолжаются дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.
В частности, лидеры обсудят, "как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как усилить переговорную позицию Украины".
"Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на Россию", - добавил он.
Обсуждение внешнего экономического давления
На саммите ЕС 18 декабря лидеры также обсудят внешнее экономическое и политическое давление.
"Я хотел бы, чтобы мы обменялись мнениями относительно геоэкономической ситуации и ее последствий для конкурентоспособности ЕС. Европейская конкурентоспособность не существует в вакууме. Важно обсудить давление, но также и возможности, которые возникают в мире, характеризующемся ростом геоэкономической конкуренции, и в котором экономические отношения, основанные на правилах, и традиционные партнерства больше нельзя воспринимать как должное", - пишет Кошта.
Кроме того, на саммите будут говорить о расширении ЕС, в частности, оценят прогресс в реформах стран-кандидатов на вступление.
Также, как отметил Кошта, речь пойдет о глобальной экономической ситуации, ситуации на Ближнем Востоке, решениях по европейской обороне и безопасности, а также миграции.
"Как всегда, я приложу усилия, чтобы наше заседание длилось один день. Но моим ключевым приоритетом является выполнение важных решений, которые необходимо принять, а именно по финансированию Украины", - отметил президент Евросовета.
Также ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза продолжат дискуссии по поиску общего решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета. Он запланирован на 18 декабря.