Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському

Саміт без явних друзів

Окрім самого саміту, у Зеленського заплановано низку двосторонніх зустрічей. На них обговорять українські пріоритети, такі як звільнення політв'язнів, полонених та депортованих, формулу миру та забезпечення енергетичної безпеки України.

Ще один пріоритет - захист українських мусульман. Оскільки більшість тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, сповідує іслам. Глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив, що мета візиту - зміцнення двосторонніх відносин та зв'язків арабським світом.

За даними саудівського телеканалу Al Arabiya, Зеленського запросили як почесного гостя, а до Джидди він прибув французьким урядовим літаком. Саме запрошення є частиною зусиль Саудівської Аравії щодо врегулювання військового конфлікту Росії та України.

"Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли вона має в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не закінчиться ніколи. І Україна це доводить, як і доводить ваша Ліга (мова про Лігу арабських держав, - ред.)", - заявив Зеленський, звертаючись до учасників саміту.

Він також наголосив на позитивному досвіді роботи з Саудівською Аравією щодо звільнення полонених і запропонував іншим арабським країнам приєднатися до мирних зусиль. Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону додав, що Київ зацікавлений у сприянні Ер-Ріяду щодо повернення інших полонених та депортованих дітей.

Ліга арабських держав складається з 22 учасників: Єгипет, Судан, Сомалі, Джибуті, Коморські острови, Ірак, Йорданія, Сирія, Ліван, Алжир, Лівія, Туніс, Марокко, Мавританія, Ємен, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЕ, а також Палестинська автономія.

Союзника Путіна вивели з дипломатичної блокади

Ліга арабських держав призупинила участь Сирії в 2011 році через жорстоке придушення протестів та війну, внаслідок якої загинули понад 500 тисяч осіб, а країну залишили мільйони біженців.

З того часу Саудівська Аравія та інші арабські країни або розірвали, або знизили рівень відносин із президентом Сирії Башаром Асадом. Але на початку травня ЛАД вітала повернення Дамаска, а приймаюча сторона запросила Асада на саміт. Очікується, що він також проведе низку двосторонніх зустрічей.

У розпал сирійської війни Російська Федерація підтримала режим Асада військовою інтервенцією, і він досі залежить від підтримки Москви. Більше того, багато західних аналітиків переконані, що на рішення російського президента Володимира Путіна вторгнутися до Криму в 2014 році вплинула бездіяльність Заходу щодо звірств Асада проти свого народу, пише Bloomberg.

У зв'язку зі злочинами Асада українська сторона у 2016 році закрила своє посольство у Дамаску, а у 2018 році - посольство Сирії у Києві. Влітку 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення Сирія визнала "незалежність" окупованих росіянами частин Донецької та Луганської областей, після чого Україна розірвала з нею відносини, а у квітні 2023-го розпочала процедуру запровадження санкцій.

До недружніх кроків Сирії також відносять участь її кораблів у нелегальному вивезенні зерна з окупованих територій, постачання зброї Російській Федерації та всебічну підтримку режиму Путіна.

У березні Башар Асад відвідав Москву та на зустрічі з Путіним заявив про підтримку російської війни в Україні. Він також зазначив, що росіяни нібито "борються з неонацистами та старими нацистами, які підтримує Захід".

Крім того, українська розвідка стверджує, що Асад нібито пообіцяв йому 40 тисяч найманців.

Саудівська Аравія у ролі посередника

Один із найвпливовіших гравців на Близькому Сході - Саудівська Аравія - дотримується нейтральної позиції щодо російсько-української війни. Вона неодноразово закликала до деескалації та висловлювала готовність виступити посередником у врегулюванні.

У лютому 2023-го міністр закордонних справ, принц Фейсал бін Фархан відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів сторони підписали меморандум про надання гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

"Королівство хотіло б зробити все можливе для того, щоб знизити гостроту бойових дій. Як відомо, будь-яка війна закінчується діалогом і столом переговорів. Але, звичайно, це все має бути під егідою ООН та з повагою до міжнародного права", - говорив тоді бін Фархан.

Фото: Володимир Зеленський та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман (twitter.com/AlArabiya_Eng)

Крім того, минулого року Саудівська Аравія відіграла посередницьку роль у визволенні 10 іноземних бійців Збройних сил України з російського полону. Після цього Зеленський домовився зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом і надалі співпрацювати у цьому питанні.

Зазначимо, Саудівська Аравія є одним із найбільших партнерів США в регіоні. Втім, це не заважає їй співпрацювати з Російською Федерацією.

Зокрема, 2022 року вона стала стратегічним торговим партнером РФ, увійшовши до топ-10 імпортерів російської аграрної продукції. А у квітні 2023-го вперше за 10 років бойовий корабель Військово-морського флоту Росії. Це був фрегат "Адмірал Горшков", озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон".

Арабський світ та війна в Україні

На російське вторгнення в Україні арабський світ загалом відреагував стримано. Ці країни не підтримали санкції проти Росії та не розірвали з нею зв'язки. Вважається, що зараз, коли Захід програє інформаційну війну в арабському світі, країни, які звикли до багаторічних війн, намагаються демонструвати нейтралітет. Водночас багато хто з них залежить від українського зерна.

Окрім Сирії, ніхто не визнав російської окупації територій України. Частина країн Близького Сходу та Північної Африки, серед яких Алжир, Ірак та спочатку ОАЕ, утримувалися від голосування за резолюції ООН, які засуджують агресію РФ, але пізніше підтримали їх, хоча далі символічного жесту не пішли.

Через рік війни деякі зв'язки з Росією зміцнилися, а деякы послабшали. Але жодна арабська країна не відвернулася від неї. За словами експерта Вашингтонського інституту політики Близького Сходу Фабріса Баланша, арабський світ любить силу, а Путін продемонстрував її в Україні. І невдачі на поля бою не відлякали прихильників агресора серед арабів, оскільки вони ненавидять Захід і готові грати вдовгу, ставлячи на Росію та Китай, пише BBC.

Водночас публічно вони іноді виходять із мирними ініціативами.

"Ця війна має припинитися, ця війна та страждання, які вона завдала, мають закінчитися", - заявив восени президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі на кліматичній конференції у Шарм-ель-Шейху.

Відповідно до злитих документів розвідки США, нещодавно Ас-Сісі нібито розпорядився таємно відправити Росії до 40 тисяч ракет. У Білому домі заявили, що не бачать ознак військової допомоги з Єгипту, а видання The Washington Post опублікувало інші дані, згідно з якими Каїр передумав та схвалив продаж Україні артилерійських снарядів 152-мм та 155-мм калібру.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Єгипет візьме участь у посередницьких зусиллях, оголошених президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Очікується, що африканська місія має відвідати Київ та Москву найближчим часом.

Про готовність бути посередниками говорять і в Іраку. Як заявив міністр закордонних справ Фуад Хусейн, Багдад готовий активізувати роль контактної групи, щоб "закласти основи для переговорів" між Росією та Україною. Єдина умова - країни, що воюють, самі повинні про це попросити.

Якщо орієнтуватися на голосування в ООН у лютому 2023 року, Сирія так і залишається єдиною арабською країною-союзником Росії. Інші члени ЛАД на папері підтримують виведення російських військ з України та "формулу миру" Зеленського. Йдеться, зокрема, про Йорданію, Джибуті, Мавританію, Оман, Катар, Ємен, ОАЕ та Марокко.

Зазначимо, остання також брала участь у засіданнях Контактної групи у форматі "Рамштайн". У січні стало відомо, що Марокко передало Україні кілька танків радянського зразка, які проходили модернізацію в Чехії.