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Марокко передало Україні танки Т-72Б, - ЗМІ

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Неділя 22 січня 2023 18:13
Марокко передало Україні танки Т-72Б, - ЗМІ Фото: Марокко передало Україні танки Т-72Б (flickr.com/133289986@N06)
Автор: Валерія Поліщук

Марокко передало Україні невідому кількість танків Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Близько двадцяти одиниць танків було відправлено на поле бою тиждень тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Menadefense.

Загалом марокканська армія мала 148 одиниць Т-72, 136 одиниць Т-72Б і 12 одиниць Т-72БК із запасів білоруської армії, придбаних уживаними двома партіями в 1999 і 2000 роках. Тоді марокканський генеральний штаб хотів створити "російську" бригаду північ від країни протидії алжирським бронетанковим дивізіям.

Видання зазначає, що рішення Марокко про постачання танків Україні було ухвалено майже під примусом на саміті "Рамштайн" 26 квітня 2022 року, організованого Сполученими Штатами.

На тому саміті Туніс та Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. У той час Туніс направив два вантажні літаки до аеропорту Жешув у Польщі, де зосереджена логістична допомога Україні, а Марокко, схоже, наслідувало цей приклад, відправивши не гуманітарну допомогу, а зброю.

Раніше повідомлялося, що Марокко поставить в Україну запчастини до танків Т-72 за рекомендацією США. Таким чином, королівство стало першим в Африці, який надає військову допомогу нашій країні.

Крім того, Сполучені Штати шукають радянську зброю в країнах Центральної та Південної Америки.

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