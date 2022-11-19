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Самі руїни. Гайдай показав, як виглядають звільнені Невське та Макіївка в Луганській області

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Учора вдалося проїхати до деокупованих Невського та Макіївки. У Невському справи трохи кращі - пошкоджений практично кожен будинок, але не так критично. Водночас, Макіївка розбита до непізнаваності - самі руїни", - заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в цих селах залишаються люди, які не бажають виїжджати. Саме тому їм привозять все необхідне для зимування, але влада продовжує вмовляти евакуюватися, бо на деокупованих територіях все ще небезпечно.

Також Гайдай поспілкувався з військовими, які ведуть бої на цих напрямках та разом з ними було визначено новий перелік потреб.

Нагадаємо, що українські військові підтвердили звільнення села Макіївка Луганської області. Захисники показали відео з деокупованого населеного пункту.

Варто зазначити, що про звільнення Макіївки голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив ще 13 листопада. Проте військові до цього моменту не підтверджували цю інформацію.

В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невське (Луганська область) було знищено 34 окупанти. Ще трьох взяли у полон.

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