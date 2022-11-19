Сами руины. Гайдай показал, как выглядят освобожденные Невское и Макеевка в Луганской области

"Вчера удалось проехать к деоккупированным Невскому и Макеевке. В Невском дела немного лучше - поврежден практически каждый дом, но не так критично. В то же время, Макеевка разбита до неузнаваемости - сами руины", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в этих селах остаются люди, не желающие уезжать. Именно поэтому им привозят все необходимое для зимования, но власти продолжают уговаривать эвакуироваться, потому что на деоккупированных территориях все еще опасно.

Также Гайдай пообщался с военными, которые ведут бои на этих направлениях и вместе с ними был определен новый перечень потребностей.