Сами передали 1,3 млн долларов: супруги Бэкхем инициировали сбор денег украинским детям
Звездная пара инициировала сбор средств через собственный благотворительный фонд. Сообщается, что из своих средств пожертвовано около 1,3 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Дэвида Бекхэма.
"Ситуация в Украине действительно неистовая... Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи в разлуке. Детей выдергивают из кроватей, за одну ночь они стали беженцами. Поскольку конфликт в Украине продолжается уже вторую неделю, 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", – сказал Бекхэм.
Все собранный деньги переводятся на счета ЮНИСЕФ в помощь пострадавшим от войны в Украине. "Пожалуйста, присоединитесь ко мне в поддержке ЮНИСЕФ и добавьте столько, сколько можете. Спасибо", - призвал Бекхэм.
Мы также писали о том, что в Украину прибывают первые добровольцы из Британии. Они будут помогать нашим силам воевать против российской армии.
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