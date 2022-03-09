Самі передали 1,3 млн доларів: подружжя Бекхем ініціювало збір грошей українським дітям

Зіркова пара ініціювала збір коштів через власний благодійний фонд. Повідомляється, що зі своїх коштів пожертвувано близько 1,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Девіда Бекхема.

"Ситуація в Україні дійсно шалена... Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім'ї в розлуці. Дітей висмикують з ліжок, за одну ніч вони стали біженцями. Оскільки конфлікт в Україні триває вже другий тиждень, 7,5 мільйона дітей зараз перебувають під загрозою", – сказав Бекхем.

Всі зібрані гроші переводяться на рахунки ЮНІСЕФ на допомогу постраждалим від війни в Україні. "Будь ласка, приєднайтеся до мене в підтримці ЮНІСЕФ і додайте стільки, скільки можете. Спасибі", - закликав Бекхем.