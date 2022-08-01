Самая сильная армия в мире. Россияне восхищаются украинскими бойцами, - перехват СБУ

"Украинская армия - это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, су*а, никого… Это так и есть, реально", - рассказывает мобилизованный в ряды оккупантов житель временно оккупированного Донецка в перехваченном разговоре своей матери.

На возражения женщины, которая верит пропаганде, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Он говорит, что россияне, если и продвигаются, то с огромными потерями.

"А даже если продвигается наша (армия - ред.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ*бали. Батальоны ложатся", - сказал оккупант.