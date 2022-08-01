RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найсильніша армія у світі. Росіяни захоплюються українськими бійцями, - перехоплення СБУ

Фото: росіяни захоплюються українськими бійцями (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти визнають силу українських військових і називають ЗСУ найсильнішою армією у світі. Українці, за словами загарбника, "кладуть" цілі батальйони ворога, і роблять це на "раз-два".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови СБУ.

"Українська армія - це найсильніша армія у всьому світі... Вони навіть росіян не бояться, су*а, нікого... Це так і є, реально", - розповідає мобілізований у лави окупантів житель тимчасово окупованого Донецька у перехопленій розмові своїй матері.

На заперечення жінки, яка вірить пропаганді, просто запитує: "Ти втрати взагалі бачила?.. Вам правду не кажуть… вам казки розповідають".

Він каже, що росіяни, якщо і просуваються, то з величезними втратами.

"А навіть якщо просувається наша (армія - ред.), це дуже з великими втратами. Дуже великими, дуже-дуже-дуже! Ху*рят на раз-два, я тобі кажу. У нас полк там в*бали. Батальйони лягають", - сказал оккупант.

Нагадаємо, ще одна перехоплена розмова свідчить, що українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

Окрім того, росіяни скаржаться на власну артилерію, оскільки вона стріляє по їхніх же позиціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти України