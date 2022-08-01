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Самая сильная армия в мире. Россияне восхищаются украинскими бойцами, - перехват СБУ

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 17:16
Самая сильная армия в мире. Россияне восхищаются украинскими бойцами, - перехват СБУ Фото: россияне восхищаются украинскими бойцами (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты признают силу украинских военных и называют ВСУ сильнейшей армией в мире. Украинцы, по словам захватчика, "кладут" целые батальоны врага, и делают это на "раз-два".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора СБУ.

"Украинская армия - это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, су*а, никого… Это так и есть, реально", - рассказывает мобилизованный в ряды оккупантов житель временно оккупированного Донецка в перехваченном разговоре своей матери.

На возражения женщины, которая верит пропаганде, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Он говорит, что россияне, если и продвигаются, то с огромными потерями.

"А даже если продвигается наша (армия - ред.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ*бали. Батальоны ложатся", - сказал оккупант.

Напомним, еще один перехваченный разговор свидетельствует, что украинские пилоты так ловко бомбят оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.

Кроме того, россияне жалуются на собственную артиллерию, поскольку она стреляет по их же позициям.

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