Найсильніша армія у світі. Росіяни захоплюються українськими бійцями, - перехоплення СБУ

Російські окупанти визнають силу українських військових і називають ЗСУ найсильнішою армією у світі. Українці, за словами загарбника, "кладуть" цілі батальйони ворога, і роблять це на "раз-два".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови СБУ.

"Українська армія - це найсильніша армія у всьому світі... Вони навіть росіян не бояться, су*а, нікого... Це так і є, реально", - розповідає мобілізований у лави окупантів житель тимчасово окупованого Донецька у перехопленій розмові своїй матері.

На заперечення жінки, яка вірить пропаганді, просто запитує: "Ти втрати взагалі бачила?.. Вам правду не кажуть… вам казки розповідають".

Він каже, що росіяни, якщо і просуваються, то з величезними втратами.

"А навіть якщо просувається наша (армія - ред.), це дуже з великими втратами. Дуже великими, дуже-дуже-дуже! Ху*рят на раз-два, я тобі кажу. У нас полк там в*бали. Батальйони лягають", - сказал оккупант.