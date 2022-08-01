Найсильніша армія у світі. Росіяни захоплюються українськими бійцями, - перехоплення СБУ
Російські окупанти визнають силу українських військових і називають ЗСУ найсильнішою армією у світі. Українці, за словами загарбника, "кладуть" цілі батальйони ворога, і роблять це на "раз-два".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови СБУ.
"Українська армія - це найсильніша армія у всьому світі... Вони навіть росіян не бояться, су*а, нікого... Це так і є, реально", - розповідає мобілізований у лави окупантів житель тимчасово окупованого Донецька у перехопленій розмові своїй матері.
На заперечення жінки, яка вірить пропаганді, просто запитує: "Ти втрати взагалі бачила?.. Вам правду не кажуть… вам казки розповідають".
Він каже, що росіяни, якщо і просуваються, то з величезними втратами.
"А навіть якщо просувається наша (армія - ред.), це дуже з великими втратами. Дуже великими, дуже-дуже-дуже! Ху*рят на раз-два, я тобі кажу. У нас полк там в*бали. Батальйони лягають", - сказал оккупант.
Нагадаємо, ще одна перехоплена розмова свідчить, що українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.
Окрім того, росіяни скаржаться на власну артилерію, оскільки вона стріляє по їхніх же позиціях.
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