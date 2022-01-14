Самая мощная за 4 года: в Госспецсвязи оценили масштабы кибератаки на госсайты

В Украине произошла наиболее масштабная хакерская атака на сайты госорганов. Она является самой мощной за последние четыре года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Госспецсвязи Виктора Жору во время брифинга.
"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года - это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват", - отметил Жора.
По его словам, о том, кто именно может стоять за кибератаками, пока не известно, однако. Сейчас идет расследование, к выяснению деталей подключились международные партнеры.
"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента. Мы с ними активно взаимодействуем", - добавил Жора.
Напомним, сегодня в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других.
После чего Госспецсвязи сообщили, что в результате хакерской атаки, которая была совершена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло.
Добавим, что сейчас решается вопрос об открытии дела по факту кибератаки на сайты госорганов.
Отметим, что западные страны уже начали реагировать на этот инцидент.
Так, глава МИД Швеции Анн Линде поддержала Украину в связи с кибератакой против правительственных ведомств страны. Она также призвала выяснить, кто отвечает за это.