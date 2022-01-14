Хакерская атака на госсайты. Швеция призывает выяснить, кто за ней стоит

Глава МИД Швеции Анн Линде поддержала Украину в связи с кибератакой против правительственных ведомств страны . Она также призвала выяснить, кто несет за это ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

"Мы вполне солидарны с правительством Украины по поводу произошедшего в это утро по поводу этой кибератаки. Мы все еще не знаем, кто стоит за этой атакой, поскольку никто не взял на себя ответственности за нее", - заявила Линде.

По ее словам, необходима твердая единая позиция по действиям России.

"Это приводит к усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть очень жесткими в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень суровыми и решительными в нашем ответе", - добавила глава МИД Швеции.