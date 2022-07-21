"Самая главная" за всю историю: Лукашенко назвал роль Беларуси в войне в Украине

Эту "миссию" политик назвал "самой большой" за всю историю своей страны.

"Первая миротворческая. Как только начался этот конфликт, зная в общем, без деталей, что происходит и что произойдет, я целый день звонил к Зеленскому и просил его: "Володя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это же тебе не во вред. Общайтесь. Любой мир всегда лучше лучшей войны", - сказал Лукашенко.

На этом диктатор не остановился и обвинил Запад, в частности США и Великобританию, в том, что они якобы запретили Украине продолжать переговоры, которые происходили в Беларуси.