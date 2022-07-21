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"Найголовніша" за всю історію: Лукашенко назвав роль Білорусі у війні в Україні

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь у війні в Україні виконує роль миротворця. Водночас він звинуватив Захід у зупинці мирних перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого", який оприлюднив витяги з інтерв'ю лідера білоруського режиму французькому інформаційному агентству AFP.

Цю "місію" політик назвав "найбільшою" за всю історію своєї країни.

"Перша миротворча. Як тільки почався цей конфлікт, знаючи загалом, без деталей, що відбувається і що станеться, я цілий день дзвонив до Зеленського та просив його: "Володя, сядь, будь ласка, за стіл переговорів. Це ж тобі не на шкоду. Спілкуйтесь. Будь-який мир завжди кращий за найкращу війну", - сказав Лукашенко.

На цьому диктатор незупинився та звинуватив Захід, зокрема США та Велику Британію, у тому, що вони нібито заборонили Україні продовжувати переговори, які відбувалися в Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко назвав вторгнення Росії в Україну з території Білорусі вимушеним, оскільки "українці та НАТО також збиралися атакувати".

До слова, лідер білоруського режиму ще й заговорив про визнання квазіреспублік "ЛДНР", "якщо у цьому буде сенс".

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Олександр ЛукашенкоБілорусьВійна Росії проти України