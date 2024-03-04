У Самарській області (Росія) з ранку понеділка, 4 березня, пролунав вибух. Його наслідком стало пошкодження опор залізничного мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Mash та Baza.

"Залізничний міст через річку Чапаєвка пошкоджено в Самарській області. Попередньо там підірвали опори", - пише Mash.

За даними Telegram-каналу, потяги стали на перегоні "Зірка - Чапаєвськ", на місці працюють оперслужби та сапери.

"Зараз територію оточено. Попередньо на мосту був закладено саморобний вибуховий пристрій", - зазначає Baza.

За даними джерел Baza, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора попередньо не пошкоджена.

У Самарській області РФ прогримів вибух, пошкоджено залізничний міст (t.me/bazabazon)

На даний момент затримано три пасажирські поїзди, які їхали з Москви, та одна електричка.

Диверсії на залізницях у Росії

Про те, що в Росії збільшилася кількість диверсій, повідомлялося ще в травні минулого року. Причому найпоширенішею з них були підпали релейних шаф на залізницях. З початку 2023 року за даними на травень вже було відомо про 36 таких випадків.

За даними на кінець жовтня того ж року в тимчасово окупованому Криму російські загарбники навіть посилили захист залізничних поїздів. Причиною цього стали якраз постійні диверсії на залізничних об'єктах.

Додамо, вночі 30 листопада 2023 року стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.