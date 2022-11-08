ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сам вийшов на куратора з Росії. В Миколаєві затримали коригувальника ракет по будівлі СБУ

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 08 листопада 2022 09:59
Сам вийшов на куратора з Росії. В Миколаєві затримали коригувальника ракет по будівлі СБУ Фото: в Миколаєві затримали коригувальника ракет по будівлі СБУ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні затримали коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають в СБУ, насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів спецслужби, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар.

"Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ. Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали його", - додали в спецслужбі.

Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора для співпраці. Для цього він активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".

До цього у Миколаєві СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихованому відеореєстраторі позиції ЗСУ на півдні.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім рекомендував залишити регіон усім, хто не має роботи та не допомагає армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Миколаїв
NEWS
Енергетична тривога в Україні. Як дізнатися графік відключення світла
Енергетична тривога в Україні. Як дізнатися графік відключення світла
DAILY
Чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах Донбасу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах Донбасу