Сам удома. Як оштрафують батьків, які залишать дитину без нагляду
В Україні діють норми, які визначають обов'язки батьків з виховання дітей. За їх порушення передбачена відповідальність. Це стосується і нагляду за малолітніми дітьми.
Як можуть покарати батьків, які залишають дітей до 7 років у приміщенні без нагляду, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Залишення дитини віком до семи років в приміщенні без нагляду осіб, які досягли 14 років, може бути кваліфіковане як невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, звертає увагу юрист.
Це є адміністративним правопорушенням та тягне за собою відповідальність у вигляді:
- попередження;
- або накладення штрафу в розмірі від 850 до 1 700 грн;
- за повторне вчинення протягом року – штраф від 1 700 до 5 100 грн.
"Також слід зазначити, що злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, тягне за собою кримінальну відповідальність", - наголошує Євген Буліменко.
В такому разі загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Також юрист пояснював, що дитина може самостійно пересуватися громадським транспортом з 7 років. А на міжміських маршрутах не дозволено перевозити дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, крім перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.
Нагадаємо, ми писали, батьки малолітніх дітей повинні забезпечувати їм необхідні умови життя. За нехтування цими обов'язками можуть покарати штрафами.
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