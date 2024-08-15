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Сам удома. Як оштрафують батьків, які залишать дитину без нагляду

Київ, Україна, Четвер 15 серпня 2024 19:15
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Сам удома. Як оштрафують батьків, які залишать дитину без нагляду Фото: Діти без нагляду (ілюстративне gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Євген Буліменко

В Україні діють норми, які визначають обов'язки батьків з виховання дітей. За їх порушення передбачена відповідальність. Це стосується і нагляду за малолітніми дітьми.

Як можуть покарати батьків, які залишають дітей до 7 років у приміщенні без нагляду, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Залишення дитини віком до семи років в приміщенні без нагляду осіб, які досягли 14 років, може бути кваліфіковане як невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, звертає увагу юрист.

Це є адміністративним правопорушенням та тягне за собою відповідальність у вигляді:

  • попередження;
  • або накладення штрафу в розмірі від 850 до 1 700 грн;
  • за повторне вчинення протягом року – штраф від 1 700 до 5 100 грн.

"Також слід зазначити, що злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, тягне за собою кримінальну відповідальність", - наголошує Євген Буліменко.

В такому разі загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Також юрист пояснював, що дитина може самостійно пересуватися громадським транспортом з 7 років. А на міжміських маршрутах не дозволено перевозити дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, крім перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.

Нагадаємо, ми писали, батьки малолітніх дітей повинні забезпечувати їм необхідні умови життя. За нехтування цими обов'язками можуть покарати штрафами.

Також ми розповідали, що в Україні зростає кількість патронатних родин та у яких випадках діти до них потрапляють.

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