В Україні зростає кількість патронатних родин: коли діти до них потрапляють

В Україні зростає кількість патронатних родин, які приймають дітей на тимчасове виховання. Зараз послугу патронату надають майже 350 сімей.

Коли діти потрапляють до патронатних родин, у коментарі РБК-Україна розповіла голова правління "Української мережі за права дитини" і національна директорка з розвитку програм "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'я Касьянова.

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Скільки дітей виховуються у патронатних сім'ях

В Україні з початку 2024 року з’явилися 53 нові патронатні родини. Ще стільки ж патронатних вихователів зі своїми помічниками завершують відповідне навчання, повідомляють у Мінсоцполітики.

Зараз в Україні працює 341 патронатна сім’я, у якій виховуються майже 700 дітей. Метою проекту "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату" є збільшення кількості патронатних сімей до 500.

Патронат над дитиною - це професійна послуга, яка рятує дітей від інтернатів, пояснюють у міністерстві. Патронатна сім’я бере дітей на виховання, коли батьки опиняються в складній ситуації і тимчасово не можуть виконувати свої обов’язки. Якщо повернутися у біологічну родину діти не можуть, вони продовжують рости у сімейному середовищі, поки для них шукають прийомну сім’ю або усиновлювачів.

З 1 липня змінились умови для патронатних вихователів

Із 1 липня змінились умови в наданні послуги патронату над дитиною. Зокрема, патронатні вихователі отримуватимуть грошове забезпечення на рівні 3 мінімальних зарплат (24 000 грн) на місяць. Також:

скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі і помічники: протягом 1 місяця замість 2 після отримання направлення;

запроваджена можливість мати оплачуваного помічника не з-поміж членів сім’ї;

робота помічника патронатного вихователя оплачуватиметься - 1 мінімальну зарплату на місяць;

запроваджено оплачувану відпустку і оплачуваний час очікування дитини;

до патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад.

На час воєнного стану дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців у таких випадках:

на період, коли суд розглядає справу про позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, але не довше ніж на місяць після того, як рішення суду набрало законної сили;

якщо дитину неможливо повернути до батьків чи законних представників, тому що вони перебувають в зоні активних бойових дій чи на окупованій території.

Фото: У патронатних родинах діти перебувають до 6 місяців (gettyimages.com)

У яких випадках діти потрапляють у патронатні родини

У сім'ю патронатного вихователя дитина може потрапляти з біологічної сім'ї у різних випадках. Наприклад, коли хтось із батьків опинився у лікарні і більше нікому за дитиною дивитися, зазначає Дар'я Касьянова.

"У нас був випадок, коли батько служив у ЗСУ, а мама захворіла. Сім'я виїхала з території, де ведуться військові дії, а родичів тут немає. Цю дитину, поки мама була на лікуванні, взяли у патронатну сім'ю. На жаль, мама померла. Потім повернувся батько і забрав цю дитину", - розповідає вона.

Є інші випадки, коли, наприклад, щось відбулося у сім'ї, що не стосувалося насильства над дитиною. Наприклад, мама почала зловживати алкоголем. У таких сімей тимчасово можуть вилучати дітей.

"Цим займаються служба у справах дітей, центр соціальних служб, місцева влада, чи голова громади. Дитину забирають і переміщують у патронатну сім'ю, а далі продовжується робота вже з батьками", - пояснює експерт.

За її словами, буває, що ситуація у біологічній сім'ї погіршується, тоді починається тривалий процес позбавлення батьківських прав, а дитина тим часом залишається у патронатній сім'ї.

"На початок повномасштабного вторгнення були такі ситуації, що діти виїжджали за кордон із патронатними вихователями і там залишаються третій рік. Хоча це тимчасове рішення, бо далі дитина має або повернутися в біологічну сім'ю або вона отримує статус дитини, позбавленої батьківського опікування, і для неї тоді шукають постійне рішення, наприклад: прийомна сім'я, чи усиновлення, чи дитячий будинок сімейного типу, чи опіка", - розповідає Дар'я Касьянова.

Вона згадує випадок, коли жінка намагалася продати свою дитину, це зафіксувала поліція. Дитину забрали у матері і розмістили у патронатній сім'ї.

"Ми розуміли, що ця дитина буде підлягати усиновленню. Хоча послуга патронатного вихователя була створена для підтримки біологічної сім'ї, щоб дітей не забирати в інтернати, бо там складна система повернення дитини у її сім'ю", - додає вона.

Патронатні вихователі можуть спілкуватися із біологічною сім'єю, щоб розуміти, що туди можна повертати дитину. Але таке рішення приймають державні органи.

Скільки патронатних сімей треба в Україні

На думку експерта, потреба у патронатних сім'ях велика – хоча б 2-3 у кожній громаді.

"Було б непогано мати 3000 патронатних сімей для того, щоб мінімізувати потрапляння дітей в інтернатні заклади. Але тут є певні умови, тому що в патронатній родині може бути одночасно до трьох дітей з однієї сім'ї. А що робити, якщо жінка захворіла, а в неї 9 дітей? Їх відправляють в центр соціально-психологічної реабілітації", - звертає увагу Дар'я Касьянова.

Вона додає, що у тих самих ситуаціях, коли дітей переводять до патронатних сімей, їх можна влаштувати тимчасово у прийомну сім'ю.

"Я б робила ставку на прийомні професійні сім'ї – вони більш сталі. І така сім'я знаходиться під супроводом соціальних працівників. Це важливо для дитини", - зазначає фахівець.

Фото: Патронатна сім'я (ілюстративне gettyimages.com)

Патронатні родини можуть усиновити дітей

Інколи у патронатних сім'ях діти залишаються довше, ніж 6 місяців, бо якщо триває позбавлення батьківства, то це може відбуватися і рік, звертає увагу Дар'я Касьянова.

"Хоча ця послуга має бути короткострокова для сім'ї і для того, щоб дитина не потрапляла в інтернатний заклад. З патронатної сім'ї дитина потрапляє у постійне рішення. Але задача фахівців – зменшити кількість цих переміщень, бо у дитини виникає прив'язаність. Це дуже болюче. Я знаю багатьох патронатних вихователів, які потім усиновили чи забрали цих дітей і перестали існувати як патронатні сім'ї", - розповідає експерт.

Як стати патронатним вихователем

Щоб зареєструватися кандидатом в патронатні вихователі, потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання.

"Обов'язково треба буде надати всі документи, пройти навчання, отримати рекомендації про результати навчання, і вже потім відбувається влаштування дитини", - каже спеціаліст.

До патронатних вихователів є низка вимог, серед яких відсутність психічних захворювань, судимості, належні житлові умови.

"Служба у справах дітей перевіряє житлові умови. Тільки після того, як всі документи зібрані, є розуміння, що це за сім'я, їм пропонують пройти навчання", - пояснює Дар'я Касьянова.