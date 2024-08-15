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Сам дома. Как оштрафуют родителей, которые оставят ребенка без присмотра

Киев, Украина, Четверг 15 августа 2024 19:15
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Сам дома. Как оштрафуют родителей, которые оставят ребенка без присмотра Фото: Дети без присмотра (иллюстративный gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Евгений Булименко

В Украине действуют нормы, определяющие обязанности родителей по воспитанию детей. За их нарушение предусмотрена ответственность. Это касается и присмотра за малолетними детьми.

Как могут наказать родителей, которые оставляют детей до 7 лет в помещении без присмотра, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Оставление ребенка в возрасте до семи лет в помещении без присмотра лиц, достигших 14 лет, может быть квалифицировано как неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, обращает внимание юрист.

Это является административным правонарушением и влечет ответственность в виде:

  • предупреждения;
  • или наложения штрафа в размере от 850 до 1700 грн;
  • за повторное совершение в течение года – штраф от 1700 до 5100 грн.

"Также следует отметить, что злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, влечет уголовную ответственность", - отмечает Евгений Булименко.

В таком случае грозит ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Также юрист объяснял, что ребенок может самостоятельно передвигаться на общественном транспорте с 7 лет. А на междугородных маршрутах не разрешено перевозить детей до 14 лет без сопровождения взрослых, кроме перевозки детей в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения в сельской местности автобусами внутриобластных маршрутов и регулярных специальных перевозок.

Напомним, мы писали, что родители малолетних детей должны обеспечивать им необходимые условия жизни. За пренебрежение этими обязанностями могут наказать штрафами.

Также мы рассказывали, что в Украине растет количество патронатных семей и в каких случаях дети в них попадают.

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