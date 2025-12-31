Салюти й феєрверки під забороною: що дозволено на Новий рік під час воєнного стану

Він наголошує, що під час дії воєнного стану в Україні заборонено використання піротехніки, петард, салютів і феєрверків. Водночас громадянам дозволено застосовувати хлопавки та бенгальські вогні, але лише з обов’язковим дотриманням правил пожежної безпеки.

Яка відповідальність за порушення

У патрульній поліції нагадали, що за незаконний продаж або використання піротехнічних виробів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність

Зокрема:

адміністративна - відповідно до статей 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП;

кримінальна - за ст. 296 КК України.

Санкції можуть варіюватися від штрафів до позбавлення волі.

Комендантська година і робота поліції

Білошицький наголосив, що комендантська година у новорічну ніч не скасовується і діятиме за звичним графіком для кожного міста.

У святковий період патрульна поліція працюватиме у посиленому режимі, а громадян закликають: