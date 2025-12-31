UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Салюти й феєрверки під забороною: що дозволено на Новий рік під час воєнного стану

Фото: В Україні заборонено використовувати піротехніку (unsplash.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Напередодні Нового року українцям нагадали про важливе правило щодо використання піротехнічних виробів. Переважна більшість з них в умовах воєнного стану заборонена, але не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департамент патрульної поліції Олексія Білошицького.

Він наголошує, що під час дії воєнного стану в Україні заборонено використання піротехніки, петард, салютів і феєрверків. Водночас громадянам дозволено застосовувати хлопавки та бенгальські вогні, але лише з обов’язковим дотриманням правил пожежної безпеки.

Яка відповідальність за порушення

У патрульній поліції нагадали, що за незаконний продаж або використання піротехнічних виробів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність

Зокрема:

  • адміністративна - відповідно до статей 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП;
  • кримінальна - за ст. 296 КК України.

Санкції можуть варіюватися від штрафів до позбавлення волі.

Комендантська година і робота поліції

Білошицький наголосив, що комендантська година у новорічну ніч не скасовується і діятиме за звичним графіком для кожного міста.

У святковий період патрульна поліція працюватиме у посиленому режимі, а громадян закликають:

  • суворо дотримуватися правил безпеки;
  • обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги;
  • у разі потреби звертатися по допомогу на лінії 112 або 102.

Раніше РБК-Україна писало про посилені заходи безпеки на новорічні свята в Україні.

Також ми розповідали, яким буде графік комендантської години в Україні на Новий 2026 рік. У більшості областей обмеження не змінювали, у новорічну ніч діятиме стандартний час комендантської години з посиленим патрулюванням, а єдиним регіоном без обмежень залишається Закарпатська область; у прифронтових регіонах діють жорсткіші часові рамки.

Національна поліціяпиротехникифеєрверкиНовий рікШтрафи