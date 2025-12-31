Салюты и фейерверки под запретом: что разрешено на Новый год во время военного положения

Он отмечает, что во время действия военного положения в Украине запрещено использование пиротехники, петард, салютов и фейерверков. В то же время гражданам разрешено применять хлопушки и бенгальские огни, но только с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности.

Какая ответственность за нарушение

В патрульной полиции напомнили, что за незаконную продажу или использование пиротехнических изделий предусмотрена административная и уголовная ответственность

В частности:

административная - в соответствии со статьями 182, 195-6, 159, 160, 164 КУоАП;

уголовная - по ст. 296 УК Украины.

Санкции могут варьироваться от штрафов до лишения свободы.

Комендантский час и работа полиции

Билошицкий отметил, что комендантский час в новогоднюю ночь не отменяется и будет действовать по привычному графику для каждого города.

В праздничный период патрульная полиция будет работать в усиленном режиме, а граждан призывают: