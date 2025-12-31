Салюты и фейерверки под запретом: что разрешено на Новый год во время военного положения

Накануне Нового года украинцам напомнили о важном правиле по использованию пиротехнических изделий. Подавляющее большинство из них в условиях военного положения запрещено, но не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамент патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Он отмечает, что во время действия военного положения в Украине запрещено использование пиротехники, петард, салютов и фейерверков. В то же время гражданам разрешено применять хлопушки и бенгальские огни, но только с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности.
В патрульной полиции напомнили, что за незаконную продажу или использование пиротехнических изделий предусмотрена административная и уголовная ответственность
В частности:
Санкции могут варьироваться от штрафов до лишения свободы.
Билошицкий отметил, что комендантский час в новогоднюю ночь не отменяется и будет действовать по привычному графику для каждого города.
В праздничный период патрульная полиция будет работать в усиленном режиме, а граждан призывают:
