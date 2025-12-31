RU

Общество Образование Деньги Изменения

Салюты и фейерверки под запретом: что разрешено на Новый год во время военного положения

Фото: В Украине запрещено использовать пиротехнику (unsplash.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Накануне Нового года украинцам напомнили о важном правиле по использованию пиротехнических изделий. Подавляющее большинство из них в условиях военного положения запрещено, но не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамент патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Он отмечает, что во время действия военного положения в Украине запрещено использование пиротехники, петард, салютов и фейерверков. В то же время гражданам разрешено применять хлопушки и бенгальские огни, но только с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности.

Какая ответственность за нарушение

В патрульной полиции напомнили, что за незаконную продажу или использование пиротехнических изделий предусмотрена административная и уголовная ответственность

В частности:

  • административная - в соответствии со статьями 182, 195-6, 159, 160, 164 КУоАП;
  • уголовная - по ст. 296 УК Украины.

Санкции могут варьироваться от штрафов до лишения свободы.

Комендантский час и работа полиции

Билошицкий отметил, что комендантский час в новогоднюю ночь не отменяется и будет действовать по привычному графику для каждого города.

В праздничный период патрульная полиция будет работать в усиленном режиме, а граждан призывают:

  • строго соблюдать правила безопасности;
  • обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги;
  • в случае необходимости обращаться за помощью на линии 112 или 102.

Ранее РБК-Украина писало об усиленных мерах безопасности на новогодние праздники в Украине.

Также мы рассказывали, каким будет график комендантского часа в Украине на Новый 2026 год. В большинстве областей ограничения не меняли, в новогоднюю ночь будет действовать стандартное время комендантского часа с усиленным патрулированием, а единственным регионом без ограничений остается Закарпатская область; в прифронтовых регионах действуют более жесткие временные рамки.

