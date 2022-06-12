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На Салтовку не доехать. Метро Харькова закрывает станции

Фото: метро Харькова закрывает станции (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове на Салтовской ветке метро временно ограничили движение поезда. Три станции закрыли для пассажиров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского метрополитена.

Движение приостановлено между станциями "Академика Барабашова" и "Героев Труда".

В метрополитене отмечают, что решение было принято по техническим причинам. В то же время дата возобновления движения не уточняется.

"Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно", - пишет пресс-служба метрополитена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове работают над проектом строительства новых станций метро и электродепо.

Также недавно в городе изменили график работы метро. Поезда начинают работу раньше.

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Харьков