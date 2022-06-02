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В Харькове изменят график работы метро

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Харьков, Четверг 02 июня 2022 11:23
В Харькове изменят график работы метро Фото: в Харькове метро будет работать больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове планируют изменить график работы метрополитена. Общественный транспорт будет начинать работу в 6:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По его словам, время работы метро увеличат. Нововведения начнут действовать с субботы, 4 июня.

"Начиная с субботы, мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06: 30 до 20: 00. Сегодня они ходят по режиму с 7 утра до 7 вечера", - заявил Терехов.

Стоит отметить, что Харьковский метрополитен возобновил работу 24 мая. Интервал между поездами составляет около получаса.

Напомним, недавно в Харьковской области сократили время комендантского часа теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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